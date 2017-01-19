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Харьковский суд арестовал серийного насильника

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. По ходатайству Харьковской местной прокуратуры суд взял под стражу без права внесения залога 27-летнего ранее судимого харьковчанина, которого подозревают в изнасилованиях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. Ч.1, 2 ст.153, ч.2 ст.152, ч.2 ст.186 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, изнасилование и грабеж, совершенные повторно) УК Украины.

По информации пресс-службы, угрожая расправой, злоумышленник совершал нападения на женщин. С применением физического насилия он затягивал их в безлюдные места, где удовлетворял свою половую страсть. Установлено три эпизода преступлений - в октябре и декабря 2016 года и январе текущего года. Жертвы - женщины 20, 35 и 29 лет, узнали вора.

Нападения мужчина совершал в районе улице 12 Апреля и парка "Зеленая роща". Одна из пострадавших, 29-летняя харьковчанка, пыталась, воспользовавшись мобильным, вызвать помощь, однако злоумышленник отобрал у нее телефон.

На момент совершения преступления мужчина имел судимости за разбой и грабежи и находился в розыске как условно осужденный, отсутствовал по неизвестным причинам по месту жительства и работы. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

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