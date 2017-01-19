Харьковский суд арестовал серийного насильника

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. Ч.1, 2 ст.153, ч.2 ст.152, ч.2 ст.186 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, изнасилование и грабеж, совершенные повторно) УК Украины.

По информации пресс-службы, угрожая расправой, злоумышленник совершал нападения на женщин. С применением физического насилия он затягивал их в безлюдные места, где удовлетворял свою половую страсть. Установлено три эпизода преступлений - в октябре и декабря 2016 года и январе текущего года. Жертвы - женщины 20, 35 и 29 лет, узнали вора.

Нападения мужчина совершал в районе улице 12 Апреля и парка "Зеленая роща". Одна из пострадавших, 29-летняя харьковчанка, пыталась, воспользовавшись мобильным, вызвать помощь, однако злоумышленник отобрал у нее телефон.

На момент совершения преступления мужчина имел судимости за разбой и грабежи и находился в розыске как условно осужденный, отсутствовал по неизвестным причинам по месту жительства и работы. Ему грозит 10 лет лишения свободы.