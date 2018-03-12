Харківський митник налагодив схему отримання хабарів від пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Головний державний інспектор митного посту Харків-пасажирський налагодив схеми отримання системних хабарів від громадян, вага багажу яких перевищувала ліміт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"За інформацією начальника управління прокуратури області Івана Тарасова, слідчими задокументовано 4 епізоди отримання неправомірної вигоди. Загальна сума отриманих коштів - 11 тис. російських рублів", - йдеться у повідомленні.
Кошти посадовець вимагав та отримував від пасажирів, у яких вага багажу перевищувала допустимі норми.
Наразі митник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Працівниками прокуратури готується повідомлення про підозру та клопотання до суду з метою обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі співробітника органів поліції затримали під час одержання неправомірної вигоди слідчі прокуратури спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в області. Слідчий вимагав та отримав 15 тис. доларів США хабара від громадянина за зміну правової кваліфікації з тяжкої на більш легку у кримінальному провадженні, в якому вказаний чоловік фігурує як підозрюваний.