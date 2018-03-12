Харьковский таможенник наладил схему получения взяток от пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Главный государственный инспектор таможенного поста Харьков-пассажирский наладил схемы получения системных взяток от граждан, вес багажа которых превышала лимит. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, следователями задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств - 11 тыс. российских рублей", - говорится в сообщении.
Средства чиновник требовал и получал от пассажиров, у которых вес багажа превышал допустимые нормы.
Сейчас таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Работниками прокуратуры готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.
Напомним, в Одессе сотрудника органов полиции задержали во время получения неправомерной выгоды следователи прокуратуры совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области. Следователь требовал и получил 15 тыс. долларов США взятки от гражданина за изменение правовой квалификации с тяжелой на более легкую в уголовном производстве, в котором указанный человек фигурирует как подозреваемый.