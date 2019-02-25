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Харківський luxury-готель Ярославського Kharkiv Palace 5* - переможець двох номінацій "International Hospitality Awards"

Харківський luxury-готель Ярославського Kharkiv Palace 5* - переможець двох номінацій "International Hospitality Awards"

Київ • УНН

 • 14173 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace* 5, що належить відомому українському бізнесменові Олександру Ярославському, визнаний кращим у двох номінаціях престижної міжнародної готельної премії "International Hospitality Awards", передає УНН.

Нагороди на церемонії, яка пройшла 24 лютого 2019 року під час міжнародної конференції готельєрів та рестораторів, були вручені Ользі Соколенко, директору Kharkiv Palace* 5, кавалеру "Ордена княгині Ольги" ІІІ ступеня.

У конкурсі за престижні міжнародні премії "International Hospitality Awards" на звання кращих в 28 номінаціях змагалися об'єкти індустрії гостинності з 21 країни світу.

У категорії "Кращий п'ятизірковий бізнес-готель" Kharkiv Palace*5 обійшов Kyiv Palace, InterContinental Kyiv, Fairmont Kyiv, Wyndham Batumi (Грузія).

"International Hospitality Awards" оцінює в цій номінації готелі, які розташовані в діловому центрі міста, в декількох хвилинах ходьби від метро або п'яти хвилин до зупинки громадського транспорту, з прилеглою розвиненою міською та соціальною інфраструктурою. Зручний доступ і транспорт, розташування недалеко від основних транспортних магістралей, бізнес-зал і конференц-послуги.

У категорії "Best MICE Hotel" міжнародної премії "International Hospitality Awards" харківський готель Ярославського Kharkiv Palace 5 обійшов зарубіжних конкурентів, серед яких Hotel Brdo & Congress centre Brdo (Словенія), Splendid Conference & Spa Resort 5 (Чорногорія), грузинський Hotels & Preference Hualing Tbilisi, а також київський InterContinental Kyiv.

"Ділова зустріч, міжнародна конференція, зустріч регіональних менеджерів, сімейна вечеря або банкет на 500 осіб, закритий романтичний вечір з друзями або елегантне весілля, прес-конференція або всесвітній форум. У цьому готелі ви можете організувати будь-який захід будь-якого типу. А його учасники або гості будуть насолоджуватися не тільки бездоганною організацією, а й винятковим сервісом під час свого перебування", - пояснили організатори "International Hospitality Awards" перемогу готелю Ярославського Kharkiv Palace* 5.

MICE (англ. Сокр. Від Meetings, Incentives, Conferences, Events) - галузь індустрії ділового туризму, пов'язана з організацією та проведенням самого широкого спектру заходів - корпоративних, ділових, державних, політичних конференцій, конгресів, з'їздів, форумів, іміджевих заходів.

Luxury-готель Kharkiv Palace* 5 - сучасна візитна картка України, Харківський готель - улюблене місце для проведення знакових світських і ділових заходів, зустрічей політиків і дипломатів міжнародного рівня, які активізують культурну та ділове життя Харкова і країни. Luxury-готель Kharkiv Palace* 5 був зведений за ініціативою і на кошти відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем найвищого класу "люкс" в Харкові.

Загальна сума інвестицій в проект становила 126 млн доларів. Оператором будівництва виступила група DCH. В даний момент Kharkiv Palace* 5 є одним з найбільш фешенебельних готелів України і Східної Європи. Кращі світові стандарти обслуговування, вишуканий стиль і високий технічний рівень дозволили готелю Kharkiv Palace* 5 в найкоротші терміни завоювати довіру найвимогливіших клієнтів, серед яких політики і дипломати світового рівня, зірки кіно, музики і спорту.

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