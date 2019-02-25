Харківський luxury-готель Ярославського Kharkiv Palace 5* - переможець двох номінацій "International Hospitality Awards"

Нагороди на церемонії, яка пройшла 24 лютого 2019 року під час міжнародної конференції готельєрів та рестораторів, були вручені Ользі Соколенко, директору Kharkiv Palace* 5, кавалеру "Ордена княгині Ольги" ІІІ ступеня.

У конкурсі за престижні міжнародні премії "International Hospitality Awards" на звання кращих в 28 номінаціях змагалися об'єкти індустрії гостинності з 21 країни світу.

У категорії "Кращий п'ятизірковий бізнес-готель" Kharkiv Palace*5 обійшов Kyiv Palace, InterContinental Kyiv, Fairmont Kyiv, Wyndham Batumi (Грузія).

"International Hospitality Awards" оцінює в цій номінації готелі, які розташовані в діловому центрі міста, в декількох хвилинах ходьби від метро або п'яти хвилин до зупинки громадського транспорту, з прилеглою розвиненою міською та соціальною інфраструктурою. Зручний доступ і транспорт, розташування недалеко від основних транспортних магістралей, бізнес-зал і конференц-послуги.

У категорії "Best MICE Hotel" міжнародної премії "International Hospitality Awards" харківський готель Ярославського Kharkiv Palace 5 обійшов зарубіжних конкурентів, серед яких Hotel Brdo & Congress centre Brdo (Словенія), Splendid Conference & Spa Resort 5 (Чорногорія), грузинський Hotels & Preference Hualing Tbilisi, а також київський InterContinental Kyiv.

"Ділова зустріч, міжнародна конференція, зустріч регіональних менеджерів, сімейна вечеря або банкет на 500 осіб, закритий романтичний вечір з друзями або елегантне весілля, прес-конференція або всесвітній форум. У цьому готелі ви можете організувати будь-який захід будь-якого типу. А його учасники або гості будуть насолоджуватися не тільки бездоганною організацією, а й винятковим сервісом під час свого перебування", - пояснили організатори "International Hospitality Awards" перемогу готелю Ярославського Kharkiv Palace* 5.

MICE (англ. Сокр. Від Meetings, Incentives, Conferences, Events) - галузь індустрії ділового туризму, пов'язана з організацією та проведенням самого широкого спектру заходів - корпоративних, ділових, державних, політичних конференцій, конгресів, з'їздів, форумів, іміджевих заходів.

Luxury-готель Kharkiv Palace* 5 - сучасна візитна картка України, Харківський готель - улюблене місце для проведення знакових світських і ділових заходів, зустрічей політиків і дипломатів міжнародного рівня, які активізують культурну та ділове життя Харкова і країни. Luxury-готель Kharkiv Palace* 5 був зведений за ініціативою і на кошти відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем найвищого класу "люкс" в Харкові.

Загальна сума інвестицій в проект становила 126 млн доларів. Оператором будівництва виступила група DCH. В даний момент Kharkiv Palace* 5 є одним з найбільш фешенебельних готелів України і Східної Європи. Кращі світові стандарти обслуговування, вишуканий стиль і високий технічний рівень дозволили готелю Kharkiv Palace* 5 в найкоротші терміни завоювати довіру найвимогливіших клієнтів, серед яких політики і дипломати світового рівня, зірки кіно, музики і спорту.