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Харьковский luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* - победитель двух номинаций "International Hospitality Awards"

Харьковский luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* - победитель двух номинаций "International Hospitality Awards"

Киев  •  УНН

 • 14158 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace *5, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, признан лучшим в двух номинациях престижной международной отельной премии “International Hospitality Awards”, передает УНН.

Награды на церемонии, которая прошла 24 февраля 2019 года во время международной конференции отельеров и рестораторов, были вручены Ольге Соколенко, директору Kharkiv Palace *5, кавалеру “Ордена княгини Ольги” ІІІ степени.
В конкурсе за престижные международные премии “International Hospitality Awards” на звание лучших в 28 номинациях состязались объекты индустрии гостеприимства из 21 страны мира.

В категории “Лучший пятизвездочный бизнес-отель” Kharkiv Palace *5 обошел Kyiv Palace, InterContinental Kyiv, Fairmont Kyiv, Wyndham Batumi (Грузия).

“International Hospitality Awards” оценивает в этой номинации отели, которые расположены в деловом центре города, в нескольких минутах ходьбы от метро или пяти минут до остановки общественного транспорта, с прилегающей развитой городской и социальной инфраструктурой. Удобный доступ и транспорт, расположение недалеко от основных транспортных магистралей, бизнес-зал и конференц-услуги.

В категории “Best MICE Hotel” международной премии “International Hospitality Awards” харьковский отель Ярославского Kharkiv Palace 5 обошел зарубежных конкурентов, среди которых Hotel Brdo & Congress centre Brdo (Словения), Splendid Conference & Spa Resort 5 (Черногория), грузинский Hotels & Preference Hualing Tbilisi, а также киевский InterContinental Kyiv.

“Деловая встреча, международная конференция, встреча региональных менеджеров, семейный ужин или банкет на 500 человек, закрытый романтический вечер с друзьями или элегантная свадьба, пресс-конференция или всемирный форум. В этом отеле вы можете организовать любое мероприятие любого типа. А его участники или гости будут наслаждаться не только безупречной организацией, но и исключительным сервисом во время своего пребывания”, — пояснили организаторы “International Hospitality Awards” победу отеля Ярославского Kharkiv Palace *5.

MICE (англ. Сокр. от Meetings, Incentives, Conferences, Events) — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением самого широкого спектра мероприятий — корпоративных, деловых, государственных, политических конференций, конгрессов, съездов, форумов, имиджевых мероприятий.

Luxury-отель Kharkiv Palace *5 — современная визитная карточка Украины, Харьковский отель — излюбленное место для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, встреч политиков и дипломатов международного уровня, активизирующих культурную и деловую жизнь Харькова и страны. Luxury-отель Kharkiv Palace *5 был возведен по инициативе и на средства известного украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), и стал первой гостиницей наивысшего класса “люкс” в Харькове.

Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов. Оператором строительства выступила группа DCH. В данный момент Kharkiv Palace *5 является одной из самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы. Лучшие мировые стандарты обслуживания, изысканный стиль и высокий технический уровень позволили гостинице Kharkiv Palace *5 в кратчайшие сроки завоевать доверие самых взыскательных клиентов, среди которых политики и дипломаты мирового уровня, звезды кино, музыки и спорта.

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