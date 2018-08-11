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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Харківський клуб здобув другу перемогу в жіночій футбольній Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 10331 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Харкові відбулося протистояння місцевого жіночого ФК “Житлобуд-1” із ФК “Кардіфф” в рамках другого туру відбіркового групового етапу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Харківський клуб здобув другу перемогу в жіночій футбольній Лізі чемпіонів

Вже у дебюті матчу наші співвітчизниці захопили лідерство на табло. Юлія Шевчук з проникаючої передачі партнерки переграла воротаря “Кардіффу” при виході віч-на-віч. На 10 хвилині Ольга Овдійчук скористалася помилкою голкіпера на виході.

В середині 45-хвилинки Вестхофф відзначилась ефектним дальнім пострілом — м’яч влучив у поперечину і від спини нашого воротаря влетів у сітку. На перерву харків’янки пішли у ролі лідерів з перевагою у два м’ячі. Автором голу стала Кочнєва.

Автогол Фінч дозволив харків’янкам вирватися вперед 4:1, але на 65 хвилині вони залишились у меншості через симуляцію Овдійчук. Згодом грою в більшості скористалася Мюррей, але останнє слово у грі було за нашою Дариною Апанащенко, яка направила шкіряну кут під поперечину — 5:2.

Також відзначимо простріл на 81 хвилині Апанащенко, який обернувся в удар Мозольської в поперечину.

В іншій зустрічі групи 6 румунська “Олімпія” розгромила малтійську “Біркіркару” — 6:1.

Додамо, що після двох турів по 6 очок мають “Житлобуд-1” і “Олімпія”, які і проведуть очне протистояння 13-го серпня.

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