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Харьковский клуб одержал вторую победу в женской футбольной Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Харькове произошло противостояние местного женского ФК “Жилстрой-1” с ФК “Кардифф” в рамках второго тура отборочного группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

Харьковский клуб одержал вторую победу в женской футбольной Лиге чемпионов

Уже в дебюте матча наши соотечественницы захватили лидерство на табло. Юлия Шевчук с проникающей передачи партнерши переиграла вратаря “Кардиффа” при выходе один на один. На 10 минуте Ольга Овдийчук воспользовалась ошибкой голкипера на выходе.

В середине 45-минутки Вестхофф отметилась эффектным дальним выстрелом — мяч попал в перекладину и от спины нашего вратаря влетел в сетку. На перерыв харьковчанки ушли в роли лидеров с преимуществом в два мяча. Автором гола стала Кочнева.

Автогол Финч позволил харьковчанкам вырваться вперед 4:1, но на 65 минуте они остались в меньшинстве из-за симуляции Овдийчук. Впоследствии игрой в большинстве воспользовалась Мюррей, но последнее слово в игре было за нашей Дарьей Апанащенко, которая направила кожаного в угол под перекладину — 5:2.

Также отметим прострел на 81 минуте Апанащенко, обернувшийся в удар Мозольськои в перекладину.

В другой встрече группы 6 румынский “Олимпия” разгромила малтийську “Биркиркару” — 6:1.

Добавим, что после двух туров по 6 очков имеют “Жилстрой-1” и “Олимпия”, которые и проведут очное противостояние 13-го августа.

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