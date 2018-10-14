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Харківський футбольний клуб привітав військовослужбовців із Днем захисника України

Київ • УНН

 • 9659 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Харківський футбольний клуб "Металіст 1925" привітав військовослужбовців із Днем захисника України, передає УНН із посиланням на прес-службу ФК.

Зокрема повідомляється, що напередодні свята представники ФК відвідали військовий шпиталь (військово-медичний клінічний центр північного регіону).

“„Клуб уболівальників“ (Металіст 1925 — ред.) виділив грошову допомогу військовому шпиталю, до збору коштів долучилися й інші харків’яни. Всього більше 25 тис. гривень. Придбані на ці кошти телевізори, wi-fi-роутери та приставки Т2 відтепер будуть знаходитися у палатах, де лікуються військовослужбовці”, — розповіли у прес-службі ФК.

Також військовослужбовці отримали від представників футбольного клубу своєрідні сувеніри — теплі шарфи та шапки.

“Ті ж, хто наразі проходить реабілітацію, зможуть вже завтра відвідати стадіон „Металіст“ та підтримати нашу команду у черговому матчі Першої ліги”, — резюмували у ФК.

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