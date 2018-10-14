Харьковский футбольный клуб поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины

В частности сообщается, что накануне праздника представители ФК посетили военный госпиталь (военно-медицинский клинический центр северного региона).

""Клуб болельщиков" (Металлист 1925 - ред.) выделил денежную помощь военному госпиталю, к сбору средств присоединились и другие харьковчане. Всего более 25 тыс. гривен. Приобретенные на эти средства телевизоры, wi-fi-роутеры и приставки Т2 отныне будут находиться в палатах, где лечатся военнослужащие", - рассказали в пресс-службе ФК.

Также военнослужащие получили от представителей футбольного клуба своеобразные сувениры - теплые шарфы и шапки.

"Те же, кто сейчас проходит реабилитацию, смогут уже завтра посетить стадион "Металлист" и поддержать нашу команду в очередном матче Первой лиги", - резюмировали в ФК.