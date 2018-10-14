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7 марта, 19:45 • 162452 просмотра

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Харьковский футбольный клуб поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины

Харьковский футбольный клуб поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины

Киев  •  УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК.

В частности сообщается, что накануне праздника представители ФК посетили военный госпиталь (военно-медицинский клинический центр северного региона).

""Клуб болельщиков" (Металлист 1925 - ред.) выделил денежную помощь военному госпиталю, к сбору средств присоединились и другие харьковчане. Всего более 25 тыс. гривен. Приобретенные на эти средства телевизоры, wi-fi-роутеры и приставки Т2 отныне будут находиться в палатах, где лечатся военнослужащие", - рассказали в пресс-службе ФК.

Также военнослужащие получили от представителей футбольного клуба своеобразные сувениры - теплые шарфы и шапки.

"Те же, кто сейчас проходит реабилитацию, смогут уже завтра посетить стадион "Металлист" и поддержать нашу команду в очередном матче Первой лиги", - резюмировали в ФК.

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