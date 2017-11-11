Харківський БК "Політехнік" здобув другу перемогу в сезоні

Початок зустрічі впевненіше провели гості, які виграли стартову чверть 22:16. Однак у другій чверті харків'янам вдалося наздогнати суперника завдяки ривку в першій половині десятихвилинки. У третій чверті харків'яни зберегли перевагу, більш того, зробили черговий ривок, зумівши розвинути свій гандикап до 15 очок.

"Політехнік", який діяв агресивніше по ходу усього матчу, вистояв в фіналі і здобув другу перемогу в сезоні - першу домашню. Пропустивши ривок суперника в третій чверті, "БІПА" повернулася в гру, але наздогнати харків'ян не зуміла – 86:77.

Серед лідерів варто виділити Вука Йовановича, який набрав 19 очок, а також Бо Барнса, у якого 20, та Антона Рочняка з 18 балами.

Варто зазначити, що одесити з 5 перемогами та 4 поразками наразі у середині турнірної таблиці. Харків'яни обігнали "Запоріжжя".

Додамо також, "Політехнік" наступний матч у Суперлізі Парі-Матч зіграє 1 грудня вдома проти київського "Будівельника", а "БІПА" 30 листопада на виїзді зіграє проти "Запоріжжя".

Як повідомляв УНН, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу.