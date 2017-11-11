Харьковский БК "Политехник" одержал вторую победу в сезоне

Начало встречи увереннее провели гости, выиграли стартовую четверть 22:16. Однако во второй четверти харьковчанам удалось догнать соперника благодаря рывку в первой половине десятиминутки. В третьей четверти харьковчане сохранили преимущество, более того, сделали очередной рывок, сумев развить свой гандикап до 15 очков.

"Политехник", который действовал агрессивно по ходу всего матча, выстоял в финале и одержал вторую победу в сезоне - первую домашнюю. Пропустив рывок соперника в третьей четверти, "БИПА" вернулась в игру, но догнать харьковчан не сумела - 86:77.

Среди лидеров стоит выделить Вука Йовановича, который набрал 19 очков, а также Бо Барнса, у которого 20, и Антона Рочняка с 18 баллами.

Стоит отметить, что одесситы с 5 победами и 4 поражениями пока в середине турнирной таблицы. Харьковчане обогнали "Запорожье".

Добавим также, "Политехник" следующий матч в Суперлиге Пари-Матч сыграют 1 декабря дома против киевского "Будивельника", а "БИПА" 30 ноября на выезде сыграет против "Запорожье".

Как сообщал УНН, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.