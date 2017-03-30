Харківських посадовців спіймали на стотисячному хабарі

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Прокуратура викрила керівників Управління Держпраці в Харківський області, які отримали 100 тисяч грн хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Начальник одного із відділів ГУ Держпраці спільно зі своїм керівником вимагали та отримали через посередника 100 тис. грн. неправомірної вигоди від директора одного з ТОВ на Харківщині.

Саме в таку суму вони оцінили скасування постанови про накладення фінансових санкцій за порушення товариством трудового законодавства України на суму 385 тис. грн.

Згідно зі схемою керівник товариства приніс гроші 36-річному посереднику для передачі їх начальнику відділу ГУ Держпраці, а той, у свою чергу, повинен був їх передати одному із своїх керівників.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Проводяться санкціоновані судом обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів справи.

Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо затримання викритих посадовців та посередника.

Як повідомляв УНН, юрисконсульт вимагав гроші за оформлення інвалідності учаснику АТО.

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