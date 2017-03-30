Харьковских чиновников поймали на стотысячной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратура разоблачила руководителей Управления Гоструда в Харьковской области, которые получили 100 тысяч грн взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Начальник одного из отделов ГУ Гоструда совместно со своим руководителем требовали и получили через посредника 100 тыс. грн неправомерной выгоды от директора одного из ООО на Харьковщине.
Именно в такую сумму они оценили отмену постановления о наложении финансовых санкций за нарушение обществом трудового законодательства Украины на сумму 385 тыс. грн.
Согласно схеме руководитель общества принес деньги 36-летнему посреднику для передачи их начальнику отдела ГУ Гоструда, а тот, в свою очередь, должен был их передать одному из своих руководителей.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проводятся санкционированные судом обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.
Досудебное расследование начато по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о задержании уличенных должностных лиц и посредника.
Как сообщал УНН, юрисконсульт требовал деньги за оформление инвалидности участнику АТО.