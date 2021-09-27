Харківські журналісти анонсували результати розслідування про "чорну" зарплату в.о. мера Терехова

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"Що спільного у E-ticket, ремонту доріг і харківських ринках? Як узаконити хабар і вийти сухим з води? Харківські чиновники роками користуються компаніями з управління активами, відмиваючи через них гроші, забуваючи про сплату податків. Так хто ж платить "чорну" зарплату скоромному, на його думку, Ігорю Терехову", - зазначили журналісти.

Під крилом мерії розквітають структури, які дають топ-чиновнику чималий тіньовий дохід, що обчислюється мільйонами, додали журналісти-розслідувачі.

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Журналісти проекту "Цена вопроса" розповіли про мережу приватних клінік "ОН клінік", яка належить Терехова, але записана на його колишніх і нинішніх жінок. На сьогодні вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центри і 8 лабораторій. Більшість з них з'явилися в місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.

Наявністю у Терехова приватних клінік журналісти пояснюють знищення державної медицини в місті.