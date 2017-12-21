Харківські прокурори затримали заступника голови Запорізької облради
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Співробітники харківської прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Сергій Барбашин, передає УНН.
Сергій Барбашин повідомив, що слідчі харківської обласної прокуратури у супроводі співробітників СБУ м.Києва після обшуку у будинку Марченка затримали його та везуть до Харкова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківська прокуратура проводить кілька десятків обшуків у запорізьких чиновників
Там затриманному посадовцю планують вручити повідомлення про підозру за підписом прокурора Харьківської області.
Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, подібні обшуки проводяться й у Мелітополі. Співробітники харківської прокуратури проводять слідчі дії у кабінеті заступника мелітопольського міського голови.
Нагадаємо, у посадовців департаменту освіти Запорізької міськради, а також у заступника міського голови проводяться обшуки.