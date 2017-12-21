Харьковские прокуроры задержали заместителя председателя Запорожского облсовета
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Сергей Барбашин, передает УНН.
Сергей Барбашин сообщил, что следователи харьковской областной прокуратуры в сопровождении сотрудников СБУ Киева после обыска в доме Марченко задержали его и везут в Харьков.
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Там задержанному должностному лицу планируют вручить уведомление о подозрении за подписью прокурора Харьковской области.
Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, подобные обыски проводятся и в Мелитополе. Сотрудники харьковской прокуратуры проводят следственные действия в кабинете заместителя мелитопольского городского головы.
Напомним, в должностных лиц департамента образования Запорожского горсовета, а также у заместителя городского головы проводятся обыски.