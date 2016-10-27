Харківські поліцейські затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на аптеку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Оперативні працівники Індустріального відділу поліції викрили 53-річного мешканця району, який, погрожуючи зброєю, заволодів грошима з каси. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції вчора, 26 жовтня, близько 13:30 від провізора аптеки. 50-річна жінка розповіла, що невідомий чоловік у масці, комуфляжній куртці та сірих спортивних штанах під загрозою застосування пістолета заволодів касою у сумі 2 тис. грн та швидко втік. До провулку Миру негайно виїхала слідчо-оперативна група.
За наданими прикметами оперативники затримали підозрюваного у скоєнні злочину. За місцем мешкання 53-річного харків’янина правоохоронці вилучили предмет, схожий на револьвер, та гроші.
Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
“Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисника затримано за ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання”, — повідомив начальник Індустріального ВП Сергій Денисенко.
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