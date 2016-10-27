Харьковские полицейские задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на аптеку

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции вчера, 26 октября, около 13:30 от провизора аптеки. 50-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина в маске, камуфляжной куртке и серых спортивных штанах под угрозой применения пистолета завладел кассой в сумме 2 тыс. грн и быстро убежал. До переулка Мира немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предоставленным приметам оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. По месту жительства 53-летнего харьковчанина правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, и деньги.

Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

"Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник задержан по ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания ", - сообщил начальник Индустриального ОП Сергей Денисенко.

Напомним, нападающих на ювелирный магазин задержали на Житомирщине .