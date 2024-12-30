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Харківщина зазнала нічної атаки рф "шахедами": де впали дрони

Харківщина зазнала нічної атаки рф "шахедами": де впали дрони

Київ • УНН

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Окупанти вночі атакували Харківську область "шахедами", влучивши у три населені пункти. Внаслідок попередніх обстрілів постраждали троє мирних жителів, їх госпіталізовано.

Російські війська вночі атакували Харківську область ударними дронами типу "Shahed". Внаслідок попередніх обстрілів у регіоні постраждали троє мирних жителів. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі окупанти атакували Харківщину "Шахедами". На щастя, без постраждалих", - написав Синєгубов.

З його слів, ситуація з ворожими обстрілами така:

▪️23-15, Чугуївський р-н, село Таранівка. Влучання в господарчу споруду на території домоволодіння, виникла пожежа, яка ліквідована рятувальниками. Інформація про постраждалих не надходила.

▪️23-20, Харківський р-н, місто Люботин. Падіння уламків "Шахеда" на відкриту територію у лісосмузі.

▪️00-05, Чугуївський р-н, між селами Печеніги та Кицівка. Влучання на відкриту територію поблизу автошляху. Без постраждалих.

Також, зі слів голови ОВА, через ворожі удари напередодні відомо про трьох постраждалих:

▪️ 20:40, Куп’янський р-н, село Петропавлівка. Внаслідок влучання дрона постраждав чоловік 40 років, госпіталізований до лікарні.

▪️ 17:35, Ізюмський р-н, село Загризове. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 63 років і жінка 65 років. Госпіталізовані.

Окупанти активізувалися на всьому Харківському напрямку - командир 2-го батальйону охорони25.12.24, 09:39 • 14241 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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