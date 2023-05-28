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Харківщина: внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей

Харківщина: внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення, пише УНН з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Деталі

Так, ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.

У селищі Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.

Після 19 годин внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку. Внаслідок обстрілу селища Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній.

Унаслідок ворожого обстрілу у села Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка.

Доповнення

За фактом ворожого обстрілу Куп’янського району Харківщини, внаслідок якого загинула мирна мешканка, розпочато кримінальне провадження.

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