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19:26 • 44161 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103010 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106661 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106919 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101307 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93838 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110010 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131275 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170714 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Харьковщина: в результате вражеских обстрелов погибли два человека

Харьковщина: в результате вражеских обстрелов погибли два человека

Киев • УНН

 • 174942 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Оккупанты в течение суток наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов. В результате обстрелов два человека погибли, еще трое получили ранения, пишет УНН со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

Враг нанес авиаудар в окрестностях Кисловки. Под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.

Интенсивным обстрелам подвергся Волчанск и окрестности. Повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.

В поселке Шеповатое Купянского района в результате обстрела, к сожалению, погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.

После 19 часов в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома. Вследствие обстрела поселка Фиголевка получила ранения женщина 58 лет, состояние среднее.

В результате вражеского обстрела у села Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина.

Дополнение

По факту вражеского обстрела Куп’янского района Харьковской области, в результате которого погибла мирная жительница, начато уголовное производство.

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