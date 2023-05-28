Харьковщина: в результате вражеских обстрелов погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Оккупанты в течение суток наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов. В результате обстрелов два человека погибли, еще трое получили ранения, пишет УНН со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Детали
Враг нанес авиаудар в окрестностях Кисловки. Под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.
Интенсивным обстрелам подвергся Волчанск и окрестности. Повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.
В поселке Шеповатое Купянского района в результате обстрела, к сожалению, погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.
После 19 часов в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома. Вследствие обстрела поселка Фиголевка получила ранения женщина 58 лет, состояние среднее.
В результате вражеского обстрела у села Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина.
Дополнение
По факту вражеского обстрела Куп’янского района Харьковской области, в результате которого погибла мирная жительница, начато уголовное производство.