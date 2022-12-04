Харківщина: росіяни обстріляли ракетами та артилерією Куп'янський район

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"Окупанти знову завдають артилерійський та ракетних ударів по Куп‘янщині", – написав Синєгубов.

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За даними голови ОВА, у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілів пошкоджено дорожнє покриття та зазалізничну інфраструктуру.

Приблизно о 23:00 росіяни випустили ракети С-300, які пошкодили вікна та дахи п'яти приватних будинків Шевченківської громади.

О 03:00 армія рф обстріляла ракетами смт Шевченкове – постраждалих немає.

Крім того, протягом доби ворог завдавав удари по населених пунктах Вовчанської громади, Харківського та Ізюмського районів – без постраждалих.

Нагадаємо

На Харківщині авто з двома чоловіками підірвалося на вибухівці – обидва загинули на місці.