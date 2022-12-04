Харьковская область: россияне обстреляли ракетами и артиллерией Купянский район
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Этой ночью и утром российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области ракетами С-300 и из артиллерии – повреждена железнодорожная инфраструктура и частные дома. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
"Оккупанты снова наносят артиллерийский и ракетные удары по Купянскому району", – написал Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА, в Купянск-Узловом в результате обстрелов повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура.
Приблизительно в 23:00 россияне выпустили ракеты С-300, которые повредили окна и крыши пяти частных домов Шевченковской громады.
В 03:00 армия рф обстреляла ракетами пгт Шевченково – пострадавших нет.
Кроме того, в течение суток враг наносил удары по населенным пунктам Волчанской громады, Харьковского и Изюмского районов – без пострадавших.
Напомним
В Харьковской области авто с двумя мужчинами подорвалось на взрывчатке – оба погибли на месте.