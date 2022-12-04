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Харьковская область: россияне обстреляли ракетами и артиллерией Купянский район

Киев • УНН

 • 769549 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Этой ночью и утром российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области ракетами С-300 и из артиллерии – повреждена железнодорожная инфраструктура и частные дома. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты снова наносят артиллерийский и ракетные удары по Купянскому району", – написал Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, в Купянск-Узловом в результате обстрелов повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура.

Приблизительно в 23:00 россияне выпустили ракеты С-300, которые повредили окна и крыши пяти частных домов Шевченковской громады.

В 03:00 армия рф обстреляла ракетами пгт Шевченково – пострадавших нет.

Кроме того, в течение суток враг наносил удары по населенным пунктам Волчанской громады, Харьковского и Изюмского районов – без пострадавших.

Напомним

В Харьковской области авто с двумя мужчинами подорвалось на взрывчатке – оба погибли на месте.

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