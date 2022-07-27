Харківщина готова до опалювального сезону на 40%, - Синєгубов

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"Значно пошкоджена інфраструктура: повністю знищено 12 котелень, 63 пошкоджено, знищено 60 теплових пунктів, 10 теплових камер, майже 24 кілометри теплових мереж. Однак попри таку ситуацію, ми рухаємося за планом і на 40% ми підготувалися до зимового сезону", — розказав голова ОВА.

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За словами Синєгубова, проблеми із початком опалювального сезону можуть виникнути на тимчасово окупованих територіях.

"В Ізюмі повністю знищена інфраструктура теплових мереж. Там будуть досить серйозні проблеми з опалювальним сезоном. До кінця не відома ситуація по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Під ризиком "сіра зона", хоча наші комунальні служби намагаються відновлювати пошкоджену інфраструктуру, однак там йдуть постійні обстріли, є заміновані шляхи, і ми маємо зважати на військову обстановку по тому чи іншому напрямку", — сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо

Уряд визначив першочерговими видатки на підготовку до опалювального сезону та заходи цивільного захисту.