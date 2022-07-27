Харьковщина готова к отопительному сезону на 40%, - Синегубов

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"Значительно повреждена инфраструктура: полностью уничтожено 12 котельных, 63 повреждено, уничтожено 60 тепловых пунктов, 10 тепловых камер, почти 24 километра тепловых сетей. Однако, несмотря на такую ​​ситуацию, мы двигаемся по плану и на 40% мы подготовились к зимнему сезону", — рассказал глава ОВА.

Детали

По словам Синегубова, проблемы с началом отопительного сезона могут возникнуть на временно оккупированных территориях.

"В Изюме полностью уничтожена инфраструктура тепловых сетей. Там будут достаточно серьезные проблемы с отопительным сезоном. До конца не известна ситуация по Волчанскому и Купянском направлениям. Под риском "серая зона", хотя наши коммунальные службы пытаются восстанавливать поврежденную инфраструктуру, однако там идут постоянные обстрелы, есть заминированные пути, и мы должны считаться с военной обстановкой по тому или иному направлению", — сказал Олег Синегубов.

Напомним

Правительство определило первоочередные расходы на подготовку к отопительному сезону и меры гражданской защиты.