Харківщина: через ранковий обстріл загинув поліцейський, поранено двох цивільних

Цитата

"Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили ТЕЦ та житловий масив. Наразі, на жаль, є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені", - зазначив Болвінов у Facebook.

Деталі

ДСНС ведуть боротьбу з пожежею.

Слідчі проводять огляд місця події.

"Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами", - зазначив Болвінов.

Доповнення

Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по Харкову. Один "приліт" був ближче до центру, інший - в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.