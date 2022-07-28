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Харківщина: через ранковий обстріл загинув поліцейський, поранено двох цивільних

Харківщина: через ранковий обстріл загинув поліцейський, поранено двох цивільних

Київ • УНН

 • 103929 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Вранці окупанти обстріляли Харківську область, влучили в ТЕЦ та житловий масив, загинув поліцейський, поранено двох цивільних. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліціїї Харківщини Сергій Болвінов, передає УНН.

Цитата

"Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили ТЕЦ та житловий масив. Наразі, на жаль, є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені", - зазначив Болвінов у Facebook.

Деталі

ДСНС ведуть боротьбу з пожежею.

Слідчі проводять огляд місця події.

"Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами", - зазначив Болвінов.

Доповнення

Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по Харкову. Один "приліт" був ближче до центру, інший - в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.

 

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