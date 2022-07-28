Харківщина: через ранковий обстріл загинув поліцейський, поранено двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Вранці окупанти обстріляли Харківську область, влучили в ТЕЦ та житловий масив, загинув поліцейський, поранено двох цивільних. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліціїї Харківщини Сергій Болвінов, передає УНН.
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"Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили ТЕЦ та житловий масив. Наразі, на жаль, є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені", - зазначив Болвінов у Facebook.
Деталі
ДСНС ведуть боротьбу з пожежею.
Слідчі проводять огляд місця події.
"Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами", - зазначив Болвінов.
Доповнення
Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по Харкову. Один "приліт" був ближче до центру, інший - в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.