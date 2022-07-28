Харьковская область: из-за утренних обстрелов погиб полицейский, ранены двое гражданских

Цитата

"Утренний обстрел в Харьковской области. Под огонь попали ТЭЦ и жилмассив. Сейчас, к сожалению, есть точная информация об одном погибшем полицейском, который осуществлял охрану ТЭЦ. Двое гражданских ранены", - отметил Болвинов в Facebook.

Детали

ГСЧС ведут борьбу с пожаром.

Следователи проводят осмотр места происшествия.

"Обстрел рашистами производился из РСЗО, кассетными снарядами", - отметил Болвинов.

Дополнение

Ночью оккупанты дважды открывали огонь по Харькову. Один "прилет" был ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районов. Вновь ракеты С-300.