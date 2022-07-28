Харьковская область: из-за утренних обстрелов погиб полицейский, ранены двое гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Утром оккупанты обстреляли Харьковскую область, попали в ТЭЦ и жилмассив, погиб полицейский, ранены двое гражданских. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.
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"Утренний обстрел в Харьковской области. Под огонь попали ТЭЦ и жилмассив. Сейчас, к сожалению, есть точная информация об одном погибшем полицейском, который осуществлял охрану ТЭЦ. Двое гражданских ранены", - отметил Болвинов в Facebook.
Детали
ГСЧС ведут борьбу с пожаром.
Следователи проводят осмотр места происшествия.
"Обстрел рашистами производился из РСЗО, кассетными снарядами", - отметил Болвинов.
Дополнение
Ночью оккупанты дважды открывали огонь по Харькову. Один "прилет" был ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районов. Вновь ракеты С-300.