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Харьковская область: из-за утренних обстрелов погиб полицейский, ранены двое гражданских

Киев • УНН

 • 103927 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Утром оккупанты обстреляли Харьковскую область, попали в ТЭЦ и жилмассив, погиб полицейский, ранены двое гражданских. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Цитата

"Утренний обстрел в Харьковской области. Под огонь попали ТЭЦ и жилмассив. Сейчас, к сожалению, есть точная информация об одном погибшем полицейском, который осуществлял охрану ТЭЦ. Двое гражданских ранены", - отметил Болвинов в Facebook.

Детали

ГСЧС ведут борьбу с пожаром.

Следователи проводят осмотр места происшествия.

"Обстрел рашистами производился из РСЗО, кассетными снарядами", - отметил Болвинов.

Дополнение

Ночью оккупанты дважды открывали огонь по Харькову. Один "прилет" был ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районов. Вновь ракеты С-300.

 

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