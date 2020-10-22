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Харків отримав перший із 49-ти низькопідлогових тролейбусів по кредиту ЄІБ

Харків отримав перший із 49-ти низькопідлогових тролейбусів по кредиту ЄІБ

Київ • УНН

 • 15808 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Харків отримав перший низькопідлоговий, односекційний тролейбус з 49-ти комфортабельних тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, інформує УНН.

Зазначається, що це стало можливим завдяки участі Харкова у проекті "Міський громадський транспорт України" (UUPTP), що є рамковим кредитом від ЄІБ. У межах проекту місто отримало 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного парку.

"Спільно з Європейським інвестиційним банком та активною міською владою ми продовжуємо реалізацію проекту "Міський громадський транспорт України І", завдяки якому по всій країні зараз оновлюються тролейбусні, трамвайні та автобусні парки, замінюється застарілий громадський транспорт на новий – більш зручний, екологічний та сучасний. Харків стало одним з 11-ти міст-учасників, і сьогодні вже отримало перший низькопідлоговий тролейбус із 49-ти. Вже до кінця року ми сподіваємось укласти угоду з ЄІБ щодо реалізації другої частини проекту - Міський громадський транспорт ІІ", який передбачатиме закупівлю лише екологічного транспорту. Щиро вдячний нашим партнерам з ЄІБ, які підтримують нас як і у реалізації, так і у продовженні цього важливого проекту для міст", - відмічає міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У ЄІБ зазначили, що ключові фактори для сучасного транспорту – комфорт для пасажирів та безпека для довкілля.

Окрім кредиту ЄІБ на придбання нових тролейбусів, профінансована Європейським Союзом технічна підтримка (3,5 млн євро) у межах цього проекту допомагає Міністерству інфраструктури й містам-учасникам у впровадженні європейських стандартів для підтримки сталої міської мобільності.

Зазначається, що тролейбус для Харкова виготовило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Згідно з графіком поставки, 49 одиниць тролейбусів прибуватимуть до Харкова до кінця 2021 року. Вся партія включатиме 12 двосекційних та 37 односекційних тролейбусів.

Вказується, що впровадження цього проекту є одним із головних кроків виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Харкова, покликаного до 2030 року скоротити у місті викиди СО2 не менше ніж на 30%.

Як повідомлялося раніше в УНН, Мінінфраструктури у проекті з ЄІБ закупить екологічний транспорт для українських міст.

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