Харків без тепла: медзаклади та дитбудинок обігрівають повітряні теплові гармати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Харкові без теплопостачання залишається 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок. Наразі медичні заклади та дитячий будинок обігріваються за рахунок повітряних теплових гармат. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
Як повідомив Зубко, для ліквідації наслідків аварії на системах теплопостачання, що сталася в районі медмістечка міста Харкова, до міста вилетіли — заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк та перший заступник Голови ДСНС України Олег Мельчуцький. Під їх керівництвом буде проведено засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій.
Він також додав, що два дні, в умовах зниженого температурного режиму, тривають складні ремонтні роботи з відновлення основної лінії теплопостачання. Через те, що регламентні роботи не проводилися на цих системах з 1973 року, постійно виникають ускладнення, які вимагають додаткових технічних рішень.
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“Наразі медичні заклади та дитячий будинок обігріваються за рахунок повітряних теплових гармат. Розгорнутий мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шосе, 264. Для обігріву мешканців мікрорайону прийняте рішення розгорнути пункти обігріву у спортивних залах шкіл. Проводиться поквартирний обхід, температура в квартирах близько 15 — 18 градусів тепла”, — додав Зубко.
За його інформацією, без теплопостачання залишається 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок.