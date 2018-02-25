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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60685 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73426 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76310 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106583 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Харьков без тепла: медучреждения и детдом обогревают воздушные тепловые пушки

Киев  •  УНН

 • 8382 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом. Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

Как сообщил Зубко, для ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, произошедшей в районе медгородка города Харькова, в город вылетел - заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий. Под их руководством будет проведено заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Он также добавил, что два дня, в условиях пониженного температурного режима, продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Так как регламентные работы не проводились на этих системах с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений.

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"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15 - 18 градусов тепла", - добавил Зубко.

По его информации, без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

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