Харьков без тепла: медучреждения и детдом обогревают воздушные тепловые пушки

Как сообщил Зубко, для ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, произошедшей в районе медгородка города Харькова, в город вылетел - заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий. Под их руководством будет проведено заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Он также добавил, что два дня, в условиях пониженного температурного режима, продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Так как регламентные работы не проводились на этих системах с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений.

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"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15 - 18 градусов тепла", - добавил Зубко.

По его информации, без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.