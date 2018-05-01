Близько сотні учасників та обливання кефіром: як у Харкові пройшов першотравневий марш
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 1 травня. УНН. На першотравневу ходу в Харкові вийшло близько сотні людей. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, демонстранти пройшли від площі Конституції до Благовіщенської. Під час ходи відбулася сутичка - кількох учасників заходу облили кефіром.
Як повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Харківської області, в цілому акція відбулася без серйозних порушень.
Незважаючи на мирний характер ходи, місцевий активіст Вадим Поздняков напав на мітингувальників – закидав людей кефіром. Познякова затримали поліцейські та провели з ним профілактичну бесіду, опісля – відпустили.
"Я облив одного з головних активістів-комуністів, одного з антиукраїнських харківських діячів – Павла Тіщенка. Чому? Тому що він – ворог України. Вони мають відчувати себе тут небезпечно. Вони – вороги", – розповів УНН Вадим Позняков.
Нагадаємо, 1 травня у Харкові пройшла хода, присвячена Дню праці.