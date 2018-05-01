Около сотни участников и обливание кефиром: как в Харькове прошел первомайский марш

Так, демонстранты прошли от площади Конституции до Благовещенской. Во время шествия произошла стычка - нескольких участников мероприятия облили кефиром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области, в целом акция прошла без серьезных нарушений.

Несмотря на мирный характер шествия, местный активист Вадим Поздняков напал на митингующих - закидывал людей кефиром. Позняков задержали полицейские и провели с ним профилактическую беседу, после - отпустили.

"Я облил одного из главных активистов-коммунистов, одного из антиукраинских харьковских деятелей - Павла Тищенко. Почему? Потому что он - враг Украины. Они должны чувствовать себя здесь опасно. Они - враги", - рассказал УНН Вадим Позняков.

Напомним, 1 мая в Харькове прошло шествие, посвященное Дню труда.