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Хаос та невизначеність: експерт про стан аграрної галузі напередодні відкриття ринку землі

Хаос та невизначеність: експерт про стан аграрної галузі напередодні відкриття ринку землі

Київ • УНН

 • 16838 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Напередодні відкриття ринку землі влада не визначались з основними напрямками аграрної політики. Зараз фермери та аграрії не розуміють, яким чином працюватиме законодавство. Кулуарно готуються протилежні за сенсом ініціативи, які призведуть до повторення приватизації 90-х — тільки з землею. В аграрній сфері панує хаос та невизначеність, які можуть завершитись масовим невдоволенням, протестами та позачерговими виборами. Таку думку в коментарі УНН озвучив економічний експерт Андрій Новак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аграрії розгублені та думають, як виживати: Івченко розповів про настрої фермерів за 4 місяці до відкриття ринку землі

Деталі

“Відкриття ринку землі просто заради ринку землі досить деструктивна ідея. Ми отримаємо ситуацію в цій сфері подібну ситуації як з приватизацією, коли власники крупного капіталу скуплять всі землі та ми будемо мати тільки десять аграрних холдингів”, — попереджає експерт.

Новак підкреслив, що сфера, яка повинна бути відрита та публічна, зараз закрита, відбуваються кулуарні домовленості, які призводять до хаосу та нерозуміння фермерами того, що відбувається.

“Зараз не тільки фермери, а взагалі ніхто не розуміє, яким буде законодавство в цій сфері. Сфера, яка повинна бути публічною, закрита. Кулуарно та підкилимно готуються різні прямо протилежні ініціативи в законодавстві про ринок землі. Яка буде остаточна версія ми, на жаль, не бачимо, тому що це не публічно. Немає відритих дискусій, обговорень, ні в експертному середовищі, ні серед тих, хто безпосередньо працює на землі, ні фермерів, ні власників корів — всі сидимо і чекаємо”, — підкреслив експерт.

За його словами Україна поки що навіть технічно не готова до анонсованого у липні відкриття ринку землі.

“Технічно ми поки не готові, тому що не проведений повний кадастр земель, не визначена повністю структура власності землі, структура оренди. У таких умовах запускати ринок землі з першого липня може бути суспільно вибуховим процесом і призведе до хаосу”, — пояснив Новак.

Він не виключив, що така ситуація може стати причиною негативних наслідків для влади — аж до дострокових президентських виборів як крайньої межі невдоволення населення.

“Це може призвести до суспільних протестів, парламентських, і президентських дострокових виборів, тому що земельне питання дуже вразливе і просто так проскочити тишком-нишком підкилимно не вийде”, — впевнений він.

Доповнення

Зі свого боку член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко у матеріалі для європейського видання London Globe попереджає про те, що негативні наслідки так званих “земельних реформ” вже почались — ще до відкриття ринку землі. Як зазначає нардеп у матеріалі, обіцяного владою інвестиційного буму не відбулось. Але ринок на земельну реформу вже відреагував — і вкрай негативно.

“Як тільки фермери почали економити останні гроші, нелегко зароблені, щоб викупити свою землю, відтоді стрімке падіння інвестицій сколихнуло країну. До кінця 2020 року українські внутрішні інвестиції зменшились більш ніж на 40%. У реальному вираженні українці втратили близько 2 мільярдів доларів”, — пише Івченко.

Нагадаємо, раніше нардеп Івченко виступив проти “земельної реформи” та закликав Раду прислухатись до українців, більша частина яких проти відкриття ринку землі.

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