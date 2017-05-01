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ХАМАС відмовиться від заклику до знищення Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Палестинське угруповання ХАМАС виключить зі своєї програми давній заклик до знищення Ізраїлю, а також відійде від зв'язку з єгипетською організацією "Брати-мусульмани". Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

ХАМАС відмовиться від заклику до знищення Ізраїлю

Очікується, що в новому документі йтиметься про створення палестинської держави у межах 1967 року. Водночас про визнання права Ізраїлю на існування мови йти не буде, лише зникне заклик до його знищення.

Зазначається, що такий крок може бути направлений на покращення відносин з країнами Персидського заливу, Єгиптом і Заходом.

В Ізраїлі відкидають заяви про такі зрушення, називаючи їх спробою ХАМАСу ввести в оману світ.

“ХАМАС намагається обдурити світ, але їм цього не вдасться. Вони риють тунелі терору і запустили тисячі і тисячі ракет на цивільне населення Ізраїлю. Це реальний ХАМАС” — сказав прес-секретар прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Девід Кейес.

Як повідомляв УНН, у лютому через обстріл тунелю в секторі Газа загинуло двоє людей та п’ятеро поранених.

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