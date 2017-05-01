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ХАМАС откажется от призыва к уничтожению Израиля

Киев • УНН

 • 9923 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Палестинская группировка ХАМАС исключит из своей программы давний призыв к уничтожению Израиля, а также отойдет от этой египетской организацией "Братья-мусульмане". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

ХАМАС откажется от призыва к уничтожению Израиля

Ожидается, что в новом документе речь пойдет о создании палестинского государства в границах 1967 года. В то же время о признании права Израиля на существование речи идти не будет, только исчезнет призыв к его уничтожению.

Отмечается, что такой шаг может быть направлен на улучшение отношений со странами Персидского залива, Египтом и Западом.

В Израиле отвергают заявления о таких сдвигах, называя их попыткой ХАМАСа ввести в заблуждение мир.

"ХАМАС пытается обмануть мир, но им это не удастся. Они роют тоннели террора и запустили тысячи и тысячи ракет на гражданское население Израиля. Это реальный ХАМАС", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дэвид Кейес.

Как сообщал УНН, в феврале из-за обстрела туннеля в секторе Газа погибли два человека и пятеро раненых.

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