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Хакерів, які викрадали кошти з банкоматів, судитимуть у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Обвинувальний акт відносно 5 осіб, які у складі організованої групи упродовж 2015-2016 років викрали з банкоматів, розташованих на території міст Києва, Львова, Павлограда, Житомира, Трускавця та Луцька майже 2,5 млн. грн, направлено до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Хакерів, які викрадали кошти з банкоматів, судитимуть у Києві

"Прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно 5 осіб, які у складі організованої групи упродовж 2015 - 2016 років викрали з банкоматів, розташованих на території міст Києва, Львова, Павлограда, Житомира, Трускавця та Луцька майже 2,5 млн. грн", - йдеться у повідомленні.

Діяли зловмисники переважно у нічний час. За допомогою ключів від сервісної частини банкомату, один з зловмисників відкривав дверцята банкомату та вставляв до USB виходу флеш-носій з вірусом, дія якого була спрямована на неконтрольовану видачу банкнот. Отримавши грошові кошти викрадачі залишали місце злочину. При цьому, вірус відключав банкомат від системи банку, тому недостача грошових коштів виявлялася лише при проведенні інкасації.

За місцем проживання учасників організованої групи було вилучено 2 справжніх банкомати, на яких вони тренувалися та випробовували віруси, вкрадений системний блок з банкомату, адреси банкоматів, де були скоєні крадіжки, підроблене посвідчення працівника банку, дискети та оптичні диски, пристрій для зчитування чипів та банківських карток, 21 банківську картку, а також інші речові докази.

За результатами досудового розслідування зловмисникам інкримінується незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, підроблення документів та вчинення крадіжок в особливо великих розмірах, організованою групою.

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН 2 травня, Х.Клінтон звинуватила у своїй поразці на виборах російських хакерів.

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