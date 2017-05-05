Хакеров, похищавших деньги из банкоматов, будут судить в Киеве

"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 5 лиц, которые в составе организованной группы в течение 2015-2016 годов похитили из банкоматов, расположенных на территории Киева, Львова, Павлограда, Житомира, Трускавца и Луцка почти 2,5 млн грн" , - говорится в сообщении.

Действовали злоумышленники преимущественно в ночное время. С помощью ключей от сервисной части банкомата, один из злоумышленников открывал дверцу банкомата и вставлял в USB выход флэш-носитель с вирусом, действие которого было направлено ​​на неконтролируемую выдачу банкнот. Получив денежные средства похитители оставляли место преступления. При этом, вирус отключал банкомат от системы банка, поэтому нехватка денежных средств обнаруживалась только при проведении инкассации.

По месту жительства участников организованной группы было изъято 2 настоящих банкоматы, на которых они тренировались и испытывали вирусы, украденный системный блок банкомата, адреса банкоматов, где были совершены кражи, поддельное удостоверение работника банка, дискеты и оптические диски, устройство для считывания чипов и банковских карточек, 21 банковскую карточку, а также другие вещественные доказательства.

По результатам предварительного расследования злоумышленникам инкриминируется незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей, подделка документов и совершение краж в особо крупных размерах организованной группой.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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