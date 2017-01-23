Хакери атакували онлайн-касу кінофестивалю у США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Онлайн-касу кінофестивалю незалежного кіно "Санденс" у США зламали хакери. Про це було повідомляється у Twitter фестивалю, передає УНН.
“Наші онлайн-каси були піддані кібератаці, які припинили роботу онлайн-кас, однак голоси наших акторів будуть почуті, і шоу триватиме”, - зазначено у повідомленні.
Через півгодини доступ до продажу квитків вдалося відновити.
За даними ЗМІ, кібератака відбулася невдовзі після початку пікету проти президента США Дональда Трампа в місті Парк-Сіті, штат Юта. Саме там щорічно проходить показ Санденс.
Санденс — це фестиваль незалежного кіно, який проводиться з 1985 року. Організатором виступає актор Роберт Редфорд (“Афера”, “Звичайні люди”). Щорічний кінопоказ отримав назву на честь одного з фільмів Р.Редфорда “Бутч Кессіді і Санденс Кід”.
У цьогорічній програмі кінофестивалю присутні такі фільми, як “Чистокровний”, в якому знявся Антон Єльчин, “До кісток” з Кіану Рівзом і “Маніфест”, де актриса Кейт Бланшетт з’явилася відразу в 13 образах.