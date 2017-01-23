Хакеры атаковали онлайн-кассу кинофестиваля в США

"Наши онлайн-кассы были подвергнуты кибератаке, прекратившие работу онлайн-кассы, однако голоса наших актеров будут услышаны, и шоу будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Через полчаса доступ к продаже билетов удалось восстановить.

По данным СМИ, кибератака произошла вскоре после начала пикета против президента США Дональда Трампа в городе Парк-Сити, штат Юта. Там ежегодно проходит показ Сандэнс.

Сандэнс - это фестиваль независимого кино, который проводится с 1985 года. Организатором выступает актер Роберт Редфорд ( "Афера", "Обычные люди"). Ежегодный кинопоказ получил название в честь одного из фильмов Р.Редфорда "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид".

В нынешней программе кинофестиваля присутствуют такие фильмы, как "Чистокровный", в котором снялся Антон Ельчин, "До костей" с Киану Ривзом и "Манифест", где актриса Кейт Бланшетт появилась сразу в 13 образах.