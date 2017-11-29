Хабар НАБУ у 800 тис. дол: суд сьогодні обиратиме запобіжний захід бізнесмену Альперіну

За інформацією УНН, суд сьогодні о 17.00 розпочне розгляд клопотання. На засіданні суду також буде присутній підозрюваний Альперін.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабаря керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів.