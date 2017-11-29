Взятка НАБУ в 800 тыс. долл: суд сегодня будет выбирать меру пресечения бизнесмену Альперину

По информации УНН, суд сегодня в 17.00 начнет рассмотрение ходатайства. На заседании суда также будет присутствовать подозреваемый Альперин.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано “предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ”.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов.