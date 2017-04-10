Х.Роухані запевнив Б.Асада у подальшій підтримці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Тегеран і надалі буде підтримувати Дамаск. Про це в неділю, 9 квітня, заявив президент Ірану Хасан Роухані під час телефонної розмови з сирійським президентом Башаром Асадом, повідомив офіційний сайт іранського президента, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Іран і надалі буде на боці сирійського народу та вітатиме тіснішу співпрацю в боротьбі проти тероризму”, — сказав Х.Роухані.
Х.Роухані також засудив ракетний обстріл військово-морськими силами США авіабази в Сирії як “чітке порушення норм міжнародного права”.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вимагає швидкого розслідування факту можливого застосування в Сирії хімічної зброї силами міжнародних експертів.