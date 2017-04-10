Х.Роухани заверил Б.Асада в дальнейшей поддержке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46776 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104025 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159923 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113067 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104634 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154470 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Тегеран и в дальнейшем будет поддерживать Дамаск. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщил официальный сайт иранского президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Иран и в дальнейшем будет на стороне сирийского народа и приветствовать более тесное сотрудничество в борьбе против терроризма”, — сказал Х.Роухани.

Х.Роухани также осудил ракетный обстрел военно-морскими силами США авиабазы ​​в Сирии как “четкое нарушение норм международного права”.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует быстрого расследования факта возможного применения в Сирии химического оружия силами международных экспертов.

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