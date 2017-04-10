Х.Роухани заверил Б.Асада в дальнейшей поддержке

“Иран и в дальнейшем будет на стороне сирийского народа и приветствовать более тесное сотрудничество в борьбе против терроризма”, — сказал Х.Роухани.

Х.Роухани также осудил ракетный обстрел военно-морскими силами США авиабазы ​​в Сирии как “четкое нарушение норм международного права”.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует быстрого расследования факта возможного применения в Сирии химического оружия силами международных экспертов.