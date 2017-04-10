Х.Роухани заверил Б.Асада в дальнейшей поддержке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Тегеран и в дальнейшем будет поддерживать Дамаск. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщил официальный сайт иранского президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Иран и в дальнейшем будет на стороне сирийского народа и приветствовать более тесное сотрудничество в борьбе против терроризма”, — сказал Х.Роухани.
Х.Роухани также осудил ракетный обстрел военно-морскими силами США авиабазы в Сирии как “четкое нарушение норм международного права”.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует быстрого расследования факта возможного применения в Сирии химического оружия силами международных экспертов.