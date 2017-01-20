Х.Клінтон з чоловіком прибула на інавгурацію Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, яка поступилася республіканцю Дональду Трампу прибула на церемонію інавгурації до Капітолію, передає УНН з посиланням на Fox News.
Зазначимо, що разом з Хіларі Клінтон на інавгурацію прибув і 42-й президент США, її чоловік Білл Клінтон.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому на чай до діючого президента США Барака Обами.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп заявив, що дощ під час інавгурації доведе справжність його зачіски.