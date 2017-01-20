Х.Клінтон з чоловіком прибула на інавгурацію Д.Трампа

Зазначимо, що разом з Хіларі Клінтон на інавгурацію прибув і 42-й президент США, її чоловік Білл Клінтон.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому на чай до діючого президента США Барака Обами.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп заявив, що дощ під час інавгурації доведе справжність його зачіски.