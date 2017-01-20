Х.Клинтон с мужем прибыла на инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая уступила республиканцу Дональду Трампу прибыла на церемонию инаугурации в Капитолий, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Отметим, что вместе с Хиллари Клинтон на инаугурацию прибыл и 42-й президент США, ее муж Билл Клинтон.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на чай к действующему президенту США Бараку Обаме.
Как сообщал УНН, Д.Трамп заявил, что дождь во время инаугурации докажет подлинность его прически.