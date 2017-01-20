Х.Клинтон с мужем прибыла на инаугурацию Д.Трампа

Отметим, что вместе с Хиллари Клинтон на инаугурацию прибыл и 42-й президент США, ее муж Билл Клинтон.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на чай к действующему президенту США Бараку Обаме.

Как сообщал УНН, Д.Трамп заявил, что дождь во время инаугурации докажет подлинность его прически.