Х.Гвардіола назвав "Монако" найкращою командою за вмінням забивати голи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зазначив перед матчем-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що "Монако" немає рівних у світі за вмінням забивати, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Я відчуваю, що якщо ми не заб'ємо, то вилетимо. У нас є домашня перемога з рахунком 5:3, і зараз нам потрібно сфокусуватися на своїх цілях. Буде великою помилкою думати про здобуту перевагу, а не про те, що нам потрібно зробити", - розпочав іспанський фахівець.
Також наставник додав: "вважаю, "Монако" немає рівних у світі за вмінням забивати голи. В атаці вони задіють відразу по п'ять-шість футболістів. Фізично сильна і швидка команда, яка вражала мене і до першого матчу, ну а після нього - подвійно. Хочу, щоб моя команда грала на перемогу, а не думала про утримання переваги".
Зауважимо, що "Манчестер Сіті" жодного разу не переміг в гостях в поточному розіграші ЛЧ (2 нічиї, 1 поразка), натомість "Монако" в цьому сезоні не програв жодного з п'яти єврокубкових матчів на своєму полі (4 перемоги і 1 нічия).
Нагадаємо, сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги Чемпіонів.