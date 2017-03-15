Х.Гвардиола назвал "Монако" лучшей командой по умению забивать голы

"Я чувствую, что если мы не забьем, то вылетим. У нас есть домашняя победа со счетом 5:3, и сейчас нам нужно сфокусироваться на своих целях. Будет большой ошибкой думать о добытом преимуществе, а не о том, что нам нужно сделать", - начал испанский специалист.

Также наставник добавил: "считаю, "Монако" нет равных в мире по умению забивать голы. В атаке они задействуют сразу по пять-шесть футболистов. Физически сильная и быстрая команда, которая поражала меня и до первого матча, ну а после него - вдвойне. Хочу, чтобы моя команда играла на победу, а не думала об удержании преимущества".

Заметим, что "Манчестер Сити" ни разу не победил в гостях в текущем розыгрыше ЛЧ (2 ничьи, 1 поражение), а ФК "Монако" в этом сезоне не проиграл ни одного из пяти еврокубковых матчей на своем поле (4 победы и 1 ничья).

Напомним, сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги Чемпионов.