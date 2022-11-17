Кейт Міддлтон зустрінеться з українськими переселенцями у Великій Британії

Деталі



Український громадський центр у графстві Беркшир є осередком Об’єднання українців Великої Британії - найбільшого представницького органу українців та вихідців з України у королівстві. У центрі проводяться мистецькі сесії, в яких українці можуть весело провести час.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну центр адаптував свою діяльність для підтримки українців, які прибувають до Великої Британії, а також займається доставками медичного обладнання та гуманітарної допомоги на передову.

Крім того, в центрі проводяться навчальні заняття для дітей, а також практичні поради і підтримка.

«Заняття також допомагають встановити та зміцнити соціальні зв’язки та почуття спільності, які життєво необхідні для позитивного психічного благополуччя», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Король Великої Британії Чарльз III в ході візиту до шотландського міста Абердин зустрівся з родинами біженців з України, Сирії та Афганістану.