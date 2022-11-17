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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Кейт Міддлтон зустрінеться з українськими переселенцями у Великій Британії

Кейт Міддлтон зустрінеться з українськими переселенцями у Великій Британії

Київ • УНН

 • 689055 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Принцеса Вельська прибула до Українського громадського центру в Редінгу (місто в Англії - ред.), вона зустрінеться з родинами вимушених переселенців з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання Independent.

Деталі

Український громадський центр у графстві Беркшир є осередком Об’єднання українців Великої Британії - найбільшого представницького органу українців та вихідців з України у королівстві. У центрі проводяться мистецькі сесії, в яких українці можуть весело провести час.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну центр адаптував свою діяльність для підтримки українців, які прибувають до Великої Британії, а також займається доставками медичного обладнання та гуманітарної допомоги на передову.

Крім того, в центрі проводяться навчальні заняття для дітей, а також практичні поради і підтримка.

«Заняття також допомагають встановити та зміцнити соціальні зв’язки та почуття спільності, які життєво необхідні для позитивного психічного благополуччя», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Король Великої Британії Чарльз III в ході візиту до шотландського міста Абердин зустрівся з родинами біженців з України, Сирії та Афганістану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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