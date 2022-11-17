Кейт Миддлтон встретится с украинскими переселенцами в Великобритании

Детали



Украинский общественный центр в графстве Беркшир является ячейкой Объединения украинцев Великобритании - крупнейшего представительного органа украинцев и выходцев из Украины в королевстве. В центре проводятся сессии искусств, в которых украинцы могут весело провести время.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину центр адаптировал свою деятельность для поддержки украинцев, прибывающих в Великобританию, а также занимается доставками медицинского оборудования и гуманитарной помощи на передовую.

Кроме того, в центре проводятся учебные занятия для детей, а также практические советы и поддержка.

«Занятия также помогают установить и укрепить социальные связи и чувства общности, которые жизненно необходимы для положительного психического благополучия», - говорится в сообщении.

Дополнение

Король Великобритании Чарльз III в ходе визита в шотландский город Абердин встретился с семьями беженцев из Украины, Сирии и Афганистана.