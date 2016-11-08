Керуючого ОСББ у Києві судитимуть за вимагання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві судитимуть керуючого ОСББ, який вимагав від киянки 4 тис. дол. хабара за видачу документів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Установлено, що зловмисник вимагав вказані кошти від киянки за надання документів, що посвідчують право власності на квартиру у будинку, що обслуговується цим ОСББ.
Наразі обвинувальний акт відносно службовця скеровано до суду за ч. 3 ст. 368-3 (одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди) ККУ.
Правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.